В Туркменистане надзиратели пытались изнасиловать заключенную, - СМИ

В Туркменистане надзиратели пытались изнасиловать заключенную, - СМИ

От заключенной дашогузской женской колонии DZ-K/8, ставшей жертвой попытки изнасилования в новогоднюю ночь, требуют отозвать заявление из прокуратуры, сообщают «Хроники Туркменистана».

Как сообщает издание, в новогоднюю ночь трое мужчин надзирателей женской колонии в Дашогузе, не имеющие права входить некоторые зоны, попросили дежурившую у входа сотрудницу вывести одну из заключенных под предлогом, что якобы что-то случилось в рабочем цеху и нужны ее объяснения. Мужчины отвели заключенную в банно-прачечное отделение, где попытались изнасиловать. Крики о помощи услышали часовые на вышках и сообщили дежурному.



Как выяснилось, у одного из задержанных по делу дядя работает в прокуратуре Дашогуза, у другого – родственник известный и состоятельный бизнесмен.

В середине января начальник колонии вызвал заключенную в свой кабинет, где он и руководитель отдела прокуратуры по надзору за пенитенциарными учреждениями пытались уговорить женщину, чтобы она забрала заявление. В этом случае ей обещали, что ее имя включат в первый же в этом году список на помилование и что она может получить материальную компенсацию от родственников одного из задержанных.

Сама женщина получила срок за перепродажу муки, работая в государственной торговой сети.

Отзывать заявление женщина отказалась, сказав, что готова отсидеть свой срок до конца, согласно приговору суда, но трое попытавшихся ее изнасиловать мужчин должны ответить по закону.

«Да, я продавала муку, но телом я не торговала и торговать не собираюсь», – заявила женщина.

Через несколько дней ее вызвали на свидание, хотя из-за пандемии свидания в колонии сейчас запрещены. Однако, с визитом к заключенной пришли не родные, а родственница одного из задержанных по делу и открытым текстом предложила содействие в досрочном освобождении и $10 тысяч.

«В противном случае, – заявила женщина, – ты хорошо представляешь, что здесь может с тобой произойти».

Согласно информации издания, заключенная написала заявление на имя начальника колонии, рассказала о полученных угрозах и напомнила ему, что ответственность за безопасность заключенных лежит на руководстве учреждения.

Источник: centralasia.media