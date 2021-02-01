В Мьянме военные захватили власть

В Мьянме военные захватили власть

В Мьянме в результате военного переворота была задержана фактический руководитель страны Аун Сан Су Чжи. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год.

Как сообщает Reuters, лауреат Нобелевской премии Аунг Сан Су Чжи была задержана вместе с другими лидерами ее партии «Национальная лига за демократию» (НЛД).

Отмечается, что руководство страны обвиняется в «фальсификации результатов выборов».

По словам местных жителей, военные заняли позиции у мэрии Янгона, нарушена работа интернета и телефонной связи.

На протяжении последних дней политическая обстановка в стране была очень напряженной. В обществе распространялись слухи о возможном военном путче в связи с тем, что влиятельные представители вооруженных сил заявляли, что считают прошедшие в ноябре 2020 года парламентские выборы сфальсифицированными.

Согласно официальным результатам этих выборов, партия Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» одержала убедительную победу, набрав более 70% голосов. Согласно Конституции Мьянмы, четверть депутатских мест в обеих палатах парламента страны зарезервирована за военными, которых назначает верховный главнокомандующий вооруженных сил.

Источник: centralasia.media