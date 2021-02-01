Фоторепортаж — Как по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального

Фоторепортаж — Как по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального

Вчера, 31 января в городах России прошла волна несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По последним данным «ОВД-Инфо», к вечеру воскресенья силовики задержали более 5 тыс. человек, что является рекордным количеством.

Больше всего задержанных оказалось в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо этого в тройку лидеров попал Красноярск — 194 человека. Рекордно много задержанных также в Нижнем Новгороде (173 человека) и в Твери (124).

В прошлую субботу на акциях против ареста Навального были задержаны более 3 тыс. человек.

Первые выступления начались на востоке страны. В полдень по местному времени вышли на улицы активисты в Петропавловске-Камчатском. И там же начались первые задержания.

В Москве за час до объявленного начала акции полиция блокировала весь центр города по Садовому кольцу. Заборами перегородили тротуары на Каретном ряду, Цветном бульваре. Для пешеходов закрыли и московские бульвары, а внутри Бульварного кольца - все переулки.

Источник: centralasia.media