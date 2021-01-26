Выборы президента Узбекистана могут перенести с декабря на октябрь

В Узбекистане предлагается перенести день проведения выборов с декабря на октябрь.
Данное предложение было рассмотрено на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием избирательного законодательства», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента Республики.
На заседании уделено внимание некоторым аспектам, связанным с проведением выборов в декабре. В соответствии с действующим законодательством выборы Президента, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные представительные органы проводятся соответственно в первое воскресенье третьей декады декабря в год истечения срока их конституционного срока. Это приводит к затягиванию проведения после выборных политических мероприятий, в частности, принятия Государственной программы и других.
В связи с этим, согласно проекту закона, предлагается проведение выборов в первое воскресенье третьей декады октября, т.е. 24 октября текущего года.
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев был избран 4 декабря в 2016 году.
Источник: Элгезит
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