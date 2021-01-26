Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат

Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат

Представители нижней палаты Конгресса США передали в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Статья обвинения в резолюции всего одна - подстрекательство к мятежу.

Как передаёт ТАСС, сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей, так называемые управляющие импичмента, будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных. Председателем процесса станет сенатор-демократ Патрик Лихи (от штата Вермонт). По данным телекомпании CNN, если бы речь шла об импичменте действующего президента, то председателем был бы, согласно американскому законодательству, глава Верховного суда США Джон Робертс. Именно он являлся председателем на процессе в рамках первого импичмента Трампа, по итогам которого республиканец был оправдан. Однако с учетом того, что президентские полномочия Трампа истекли 20 января, роль председателя впервые в истории США отведена законодателю.

Лихи занимает пост временного главы Сената. Это вторая по значимости должность в верхней палате Конгресса после вице-президента США. Согласно американскому законодательству, второе лицо в государственной иерархии возглавляет Сенат.

Контролируемая Демократической партией Палата представителей 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

На этот раз процедура импичмента инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

Источник: Кабар