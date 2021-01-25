(Видео) Человеку впервые в мире пересадили обе руки с плечами

Человеку впервые в мире пересадили обе руки с плечами.

Во французском Лионе впервые в мире проведена успешная операция по пересадке человеку обеих рук вместе с плечами, сообщает издание The Guardian.

Трансплантацию проводили 13 января в клинике имени Эдуара Эррио. Операция продолжалась в течение 15 часов, для чего были мобилизованы четыре медицинские бригады, в подготовке принимали участие 50 сотрудников.

Пациент — 48-летний житель Исландии Феликс Гретарсон, потерявший обе конечности 20 лет назад в результате удара током. За это время он перенес уже десятки операций. Мужчина переехал в Лион в 2013 году после того, как его заявка на трансплантацию была одобрена. Затем на поиски донора ушло несколько лет.

После операции врачи сказали, что перспектива восстановления правой руки лучше, чем левой (во время операции там пришлось восстанавливать все плечо).

Отмечается, что мужчина еще не может самостоятельно двигать руками.

Спустя 9 дней после операции исландец записал первое из клиники видео и поблагодарил врачей за проделанную колоссальную работу.

Ролик обнародовали на YouTube-канале Университетской больницы Лиона.

Источник: Спутник.кж

