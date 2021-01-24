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(Видео) ОМОН против митингующих. 23 января в России

 ОМОН против митингующих. 23 января в России

В городах России прошли массовые многотысячные акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера и политика Алексея Навального.

В городах Санкт-Петербург, Москва и др. произошли стычки митингующих с сотрудниками полиции и ОМОН.

По сообщению российских СМИ, задержаны более тысячи человек, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса России, пострадали десятки участников акции протеста.

Сообщается, что митинг продолжится на следующих выходных.

 

Источник: reporter.kg

           

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