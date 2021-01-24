(Видео) ОМОН против митингующих. 23 января в России

ОМОН против митингующих. 23 января в России
В городах России прошли массовые многотысячные акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера и политика Алексея Навального.
В городах Санкт-Петербург, Москва и др. произошли стычки митингующих с сотрудниками полиции и ОМОН.
По сообщению российских СМИ, задержаны более тысячи человек, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса России, пострадали десятки участников акции протеста.
Сообщается, что митинг продолжится на следующих выходных.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!