Член Конгресса США подала статьи импичмента Байдену

Член Конгресса США подала статьи импичмента Байдену

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла в палату представителей статьи импичмента главе государства Джо Байдену по обвинению в коррупции. Об этом сообщает The Hill.

«Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его модель злоупотребления властью в качестве вице-президента президента Обамы является длительной и тревожной. Президент Байден продемонстрировал, что он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний», - говорится в заявлении Грин.

Байден отрицает принятие каких-либо политических решений в отношении Украины с учетом деловых интересов своего сына.

Отчет, опубликованный в сентябре прошлого года, не доказал того, что работа Хантера Байдена в украинской компании Burisma повлияла на внешнюю политику США.

В мае 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал фрагменты телефонных разговоров, на которых предположительно слышно голоса экс-президента Украины Петра Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри. В частности, на записи якобы Байден рекомендует Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося делом компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер, в обмен на $1 млрд. Взятка была направлена на получение военных госзаказов предприятиями, связанными с бывшим украинским лидером. Порошенко называет аудиозаписи подделкой.

В июне Деркач обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы Порошенко и Байдена. В ходе беседы политики обсуждали внутреннюю политику Украины. Порошенко счел записи сфабрикованными и назвал их опубликование «попыткой подорвать стратегическое партнерство Киева и Вашингтона».

В начале июля была опубликована еще одна часть якобы разговора Порошенко и Байдена, которая касалась диверсии украинских спецслужб в Крыму, а обнародованная в сентябре часть записи касалась избрания Дональда Трампа президентом США.

Источник: centralasia.media