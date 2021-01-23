В США ввели новые правила въезда в страну
Для всех въезжающих в США из-за рубежа будет обязателен не только отрицательный тест на коронавирус, но и карантин. Об этом распорядился президент страны Джозеф Байден, передает РБК.
Сообщается, что администрация принимает специальный указ о мерах безопасности во внутренних и международных поездках. Согласно этим правилам, по прибытии в США путешественники должны предъявлять отрицательный тест на коронавирус, а также проходить карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
“В дополнение к ношению маски любому прибывающему в США самолетом из другой страны нужно будет сдать тест еще до посадки, до вылета. А также уходить на карантин, когда они прибывают в Америку“, – сказал Байден.
Кроме того, Белый дом обязывает власти всех штатов ввести масочный режим в общественном транспорте.
Глава государства также назвал «печальным провалом» ситуацию с распространением вакцины от коронавируса в стране и пообещал предоставить американцам 100 млн доз вакцины в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.
Источник: reporter.kg
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