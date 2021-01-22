Илон Маск объявил конкурс на $100 миллионов

Илон Маск объявил конкурс на $100 миллионов

Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск пообещал заплатить $100 миллионов создателям наилучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я пожертвую $100 миллионов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — сообщил Маск.

Подробности предложения он пообещал раскрыть на следующей неделе.

Отметим, под улавливанием и хранением углерода подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

Источник: Элгезит