Байден объявил о введении карантина для прибывающих в США

Байден объявил о введении карантина для прибывающих в США

Американские власти вводят в связи с пандемией требование уходить на карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом. Об этом сообщил президент США Джозеф Байден.

«Сегодня мы предпримем дополнительные действия исполнительного характера, чтобы продлить требование носить маски во время поездок между американскими штатами поездом, самолетом и автобусом. И в свете появления нового штамма COVID, о котором становится известно, мы сейчас вводим новые меры в отношении лиц, прибывающих в США воздушным транспортом из других стран. В дополнение к ношению маски любому прибывающему в США самолетом из другой страны нужно будет сделать тест на новый коронавирус еще до посадки, до вылета. А также уходить на карантин, когда они прибывают в Америку», - заявил глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме.

ТАСС передаёт то, что он не уточнил, насколько продолжительной будет такая самоизоляция для прибывающих в США из-за границы. Также Байден не пояснил, когда именно новые меры вступят в силу.

Источник: Кабар