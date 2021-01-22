Байден объявил о введении карантина для прибывающих в США
Американские власти вводят в связи с пандемией требование уходить на карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом. Об этом сообщил президент США Джозеф Байден.
«Сегодня мы предпримем дополнительные действия исполнительного характера, чтобы продлить требование носить маски во время поездок между американскими штатами поездом, самолетом и автобусом. И в свете появления нового штамма COVID, о котором становится известно, мы сейчас вводим новые меры в отношении лиц, прибывающих в США воздушным транспортом из других стран. В дополнение к ношению маски любому прибывающему в США самолетом из другой страны нужно будет сделать тест на новый коронавирус еще до посадки, до вылета. А также уходить на карантин, когда они прибывают в Америку», - заявил глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме.
ТАСС передаёт то, что он не уточнил, насколько продолжительной будет такая самоизоляция для прибывающих в США из-за границы. Также Байден не пояснил, когда именно новые меры вступят в силу.
Источник: Кабар
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