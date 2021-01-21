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В Узбекистане с 1 марта начнется подготовка к выборам президента

В Узбекистане с 1 марта начнется подготовка к выборам президента

С 1 марта 2021 года в Узбекистане начнется подготовка к предстоящим президентским выборам, сообщает агентство Авеста».

По данным издания, в проекте Государственной программы РУз на текущий год предусмотрен раздел по совершенствованию избирательной системы страны.

«Будут определены меры по подготовке и проведению президентских выборов в Узбекистане на высоком уровне. Срок выполнения этой задачи — 1 марта 2021 года», — говорится в документе.

Программа предусматривает систематическое формирование у членов избирательных комиссий знаний об избирательном законодательстве и международных стандартах, а также определение конкретных задач по повышению электоральной культуры населения.

Также будут внесены предложения по внедрению соответствующих рекомендаций международных наблюдателей в национальное законодательство и практику.

Напомним, что очередные выборы президента страны пройдут в декабре 2021 года. Эти выборы станут шестыми по счету президентскими выборами в истории Узбекистана.

Действующий президент Шавкат Мирзиеев был избран 4 декабря 2016 года на пятилетний срок.

Источник: Элгезит

           

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