Руководство Twitter заблокировало аккаунт посольства Китая в США

По данным агентства Bloomberg, учетную запись заблокировали после публикации сообщения, в котором объяснялась политика Пекина по вопросу Синьцзян-Уйгурского автономного района

По его сведениям, через сутки после публикации сообщения 7 января соцсеть скрыла твит из-за нарушений установленных правил, оставив на его месте примечание о том, что "этот твит больше недоступен". "Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики относительно обесчеловечивания", - приводит агентство слова представителя Twitter. При этом в результате соответствующих действий руководства компании на странице китайского посольства в соцсети начиная с 8 января больше не появлялось новых твитов, указывает агентство.

Во вторник занимавший в администрации Дональда Трампа пост госсекретаря США Майкл Помпео сделал заявление, в котором охарактеризовал действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе как "геноцид" и "преступления против человечности". Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что согласен с такой оценкой.

В ответ на подобное высказывание официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Помпео "выставляет себя клоуном "Судного дня" и посмешищем для всего мира". В среду МИД КНР заявил, что вводит санкции в отношении 28 граждан США, занимавших в администрации Трампа различные посты, среди них глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, экс-глава Минздрава США Алекс Азар и экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Ситуация в СУАР

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

ТАСС

