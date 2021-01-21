Фильм Навального «Дворец Путина» за 6 часов набрал 10 млн просмотров

Как говорится в описании к видео, данный ролик Навальный запланировал опубликовать после возвращения в Россию, не побоявшись главного персонажа данного расследования — Владимира Путина.



Арестованный по прибытии из Берлина в Москву российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео на своем YouTube-канале. Утверждается, что роскошный дворец в видео принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

Как говорится в описании к видео, данный ролик Навальный запланировал опубликовать после возвращения в Россию, не побоявшись главного персонажа данного расследования — Владимира Путина.

Ролик «Дворец Путина» команды Алексея Навального за 6 часов собрал на YouTube-канале 10 млн просмотров, о чем сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Видео вышло на первые места в трендах YouTube в России.

Источник: govori.tv