Фильм Навального «Дворец Путина» за 6 часов набрал 10 млн просмотров

Как говорится в описании к видео, данный ролик Навальный запланировал опубликовать после возвращения в Россию, не побоявшись главного персонажа данного расследования — Владимира Путина.
Арестованный по прибытии из Берлина в Москву российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео на своем YouTube-канале. Утверждается, что роскошный дворец в видео принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.
Как говорится в описании к видео, данный ролик Навальный запланировал опубликовать после возвращения в Россию, не побоявшись главного персонажа данного расследования — Владимира Путина.
Ролик «Дворец Путина» команды Алексея Навального за 6 часов собрал на YouTube-канале 10 млн просмотров, о чем сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Видео вышло на первые места в трендах YouTube в России.
Источник: govori.tv
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!