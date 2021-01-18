В США готовятся к инаугурации Байдена и возможным протестам сторонников Трампа

В США готовятся к инаугурации Байдена и возможным протестам сторонников Трампа

В США идет подготовка к инаугурации избранного президента Джо Байдена. Церемония назначена на 20 января.

Как сообщает ВВС, власти готовятся и к возможным протестам сторонников Трампа. Войска Национальной гвардии со всей страны направлены в Вашингтон, чтобы предотвратить повторение беспорядков 6 января. Ранее ФБР выпустило предупреждение о возможных маршах вооруженных сторонников радикальных групп в столицах всех штатов в период с 16 по 20 января.

В некоторых городах окна в государственные здания заколачивали, а где-то активистам отказывали в возможности проведения митингов. Вооруженные сторонники Трампа небольшими группами собрались в нескольких штатах, но их мероприятия не привели к стычкам с полицией.

В итоге около 25 сторонников ультраправого радикального движения Boogaloo собрались у здания конгресса в Колумбусе, штат Огайо. Но мужчины заявили, что пришли на давно запланированный митинге в защиту права на ношение оружия. Ранее некоторые сторонники Boogaloo призывали в случае необходимости с оружием в руках противодействовать передаче власти Джо Байдену.

Несколько вооруженных протестующих пришли и к зданиям законодательных собраний в Техасе, Орегоне и Мичигане. В Вашингтоне полицейские недалеко от Капитолия задержали вооруженного 22-летнего мужчину с пистолетом Glock, магазинами повышенной емкости и 37 патронами. Законы штата запрещают ношение оружия гражданскими лицами в столице США. В субботу там же была задержана женщина, которая пыталась проехать в Капитолий, выдавая себя за сотрудницу полиции, работающую в администрации президента США. Но масштабных акций сторонников Трампа в Америке в субботу и воскресенье не наблюдалось.

Полицейские задержали также местного чиновника из Нью-Мексико, ранее заявлявшего о готовности с оружием в руках протестовать против инаугурации Байдена.

Усиленные меры безопасности продолжат действовать в США по меньшей мере до окончания церемонии инаугурации Джо Байдена.

Источник: centralasia.media