Пресс-секретарь Путина прокомментировал задержание Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в аэропорту Шереметьево оппозиционера Алексея Навального.
«Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе», - сказал Песков, отвечая на вопрос издания «Подъем».
Он добавил, что сегодня у него последний день отпуска и он не следил за происходящим.
Алексей Навальный из Берлина вернулся 17 января. По прилете его задержали сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве по иску ведомства о замене назначенного политику ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политика взяли под стражу до решения суда.
Источник: centralasia.media
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