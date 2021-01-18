В Монголии хирурги впервые провели операцию по удалению языка

В Монголии хирурги впервые провели операцию по удалению языка

Врачи отделения реабилитации хирургии оториноларингологии Второй национальной центральной больницы (ВНЦБ) Монголии успешно провели первую операцию по удалению языка.

«У пациента диагностировали рак подъязычной железы, и ему сделали операцию. Поскольку опухоль не проникла в кости пациента, мы сделали отверстие в шее и подбородке и оставили корень языка, отрезав остальную часть и удалив злокачественную часть опухоли из-под языка.

После этого процесса человек без мышц языка вообще не сможет издавать звук. Язык участвует в процессе жевания, членораздельной речи, вкусового восприятия и слюноотделения. Когда вы полностью потеряете этого органа, вам в желудок вставят трубку, и вы не сможете чувствовать вкус всю оставшуюся жизнь. Чтобы не допустить это, мы взяли с левого бедра пациента мышечную ткань вместе с кожей, кровеносными сосудами и соединили сосуды с сонными ветвями шеи. Таким образом, мышечную ткань прикрепили к основанию языка, не нарушая кровоснабжения», - объяснил Н.Асралт, заведующий отделением реабилитационной хирургии оториноларингологии Второй национальной центральной больницы.

По его словам, теперь пациент может есть и говорить.

Язык человека образован поперечно-полосатой мышечной тканью и покрыт слизистой оболочкой. В языке выделяют корень языка (задняя треть, обращён к глотке) и тело языка (передние две трети). Верхнюю поверхность языка называют спинкой. На границе корня и тела языка находится терминальная борозда. Сагиттально язык разделяет продольная борозда (внешний след находящейся внутри перегородки языка). На точке соединения этих борозд находится слепое отверстие языка (у некоторых людей отсутствует). Под языком находится уздечка языка — складка слизистой оболочки полости рта, идущая по средней линии и соединяющая дно полости рта с нижней поверхностью языка.

Особенность этой операции заключается в том, что в первую очередь из собственной ткани человека был взят донорский орган. Мы использовали все свои ресурсы для успешного проведения операции, сказал Н.Асралт.

Этот тип хирургии недоступен во многих странах. Такого рода операции проводят только в крупных комплексных медицинских больницах. В целом, стоимость последующего наблюдения после лечения и только хирургического вмешательства в Южной Корее составляет 30 миллионов вон (почти $30 тыс.). Помимо этого, есть много других расходов, таких как проживание, уход и дорожные расходы. Что касается нашего пациента, то стоимость одноразового хирургического оборудования, которое покрывается медицинской страховкой, составила около 800 тысяч тугриков (около $280), а стоимость реабилитации — 72 тысячи тугриков (около $25), проинформировал врач.

Операция длилась 6 часов 32 минуты. Операцию выполняли по очереди три команды.

Источник: centralasia.media