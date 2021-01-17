Украина запретила русский язык в сфере обслуживания

Украина запретила русский язык в сфере обслуживания

На Украине вступила в силу норма закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский, сообщает РИА.

Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.

Источник: reporter.kg