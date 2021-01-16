Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
В мире
Просмотров: 24

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в пятницу в 21.31 по времени UTC (00.31 мск субботы), очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров. Эпицентр находился в провинции Хормозган.

В то же время Геологическая служба США (USGS) и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) указывают, что очаг землетрясения находился на глубине 8-10 километров.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Источник: РИА Новости

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить