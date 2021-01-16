В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в пятницу в 21.31 по времени UTC (00.31 мск субботы), очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров. Эпицентр находился в провинции Хормозган.
В то же время Геологическая служба США (USGS) и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) указывают, что очаг землетрясения находился на глубине 8-10 километров.
На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Источник: РИА Новости
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