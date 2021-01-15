Правительство Казахстана ушло в отставку.
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал постановление, согласно которому правительство будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава нижней палаты парламента.
Сюрпризов с назначением нового премьер-министра в соседней стране не ждут. Накануне лидер правящей партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев выразил пожелание, чтобы главой правительства остался Аскар Мамин.
Напомним, 10 января 2021 года в Казахстане состоялись парламентские выборы. В Мажилис прошли «Нур Отан», «Ак Жол» и Народная партия Казахстана.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!