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Токаев подписал указ о Правительстве

Токаев подписал указ о Правительстве

Президент Казахстана подписал указ о Правительстве, передает zakon.kz.

Указ опубликован на сайте Акорды.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан", в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Согласно Конституционному закону Правительство сложило свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом. Последний раз Правительство РК уходило в отставку согласно указу Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Он принял такое решение из-за недовольства работой Правительства.

Источник: Кабар

           

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