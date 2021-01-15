Байден предложил выделить почти $2 трлн на меры в свете пандемии
Избранный президент США Джозеф Байден предлагает выделить около $1,9 трлн. на меры борьбы с эпидемией COVID-19 в стране, стимулирование американской экономики и оказание помощи населению. Соответствующий план опубликовал журналистский пул политика.
В документе констатируется, что указанный пакет мер поможет «спасти экономику США и начать побеждать вирус». Подчеркивается, что план является «амбициозным, но выполнимым».
Около $400 млрд. из $1,9 трлн. предполагается выделить непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн. должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.
Согласно плану, до $2 тыс. суммарно увеличиваются прямые ежемесячные выплаты американцам. Документ содержит призыв к повышению до $15 минимальной почасовой оплаты труда в стране, введению дополнительных льгот.
Байден считает нужным, в частности, выделить $50 млрд. на расширение программ тестирования на заражение новым коронавирусом. $130 млрд., по мнению демократа, следует направить на оказание поддержки в том, что касается безопасного возобновления работы школ в стране при личном присутствии учащихся.
Как отмечает ТАСС, избранный президент также предлагает предоставить $350 млрд. местным властям на ликвидацию имеющегося бюджетного дефицита. Предусматривается выделение $15 млрд. на кредиты малому бизнесу.
В опубликованном в четверг письменном заявлении лидеры демократов в Конгрессе США приветствовали программу избранного президента. «Объявленная программа новой администрации Байдена и Харрис является правильным подходом», - отметили спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), который после инаугурации станет лидером демократического большинства в Сенате. Они пообещали, чтобы обе палаты американского законодательного органа одобрят инициативу Байдена.
Ожидается, что позже в четверг Байден представит дополнительную информацию о плане.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 23,2 млн. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 386,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
Источник: Кабар
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