Американцам посоветовали поучиться выборам у Кыргызстана

Они были конкурентными, открытыми.

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что США могут поучиться у Кыргызстана и Казахстана открытым и конкурентным выборам. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин напомнил, что депутаты Госдумы в январе в рамках ПА ОДКБ и СНГ находились в Казахстане и Кыргызстане в качестве наблюдателей за выборами.

"И знаете, по итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран. Они были конкурентными, открытыми. И в этой связи Соединенным Штатам Америки можно было бы с их архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя, поучиться у них", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".

Он утверждает, что на сегодняшний день в странах бывшего Советского Союза, которые входят в ОДКБ и в СНГ, избирательные стандарты очень высоки.

Источник: Кактус