Американцам посоветовали поучиться выборам у Кыргызстана

Они были конкурентными, открытыми.
Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что США могут поучиться у Кыргызстана и Казахстана открытым и конкурентным выборам. Об этом сообщает РИА Новости.
Володин напомнил, что депутаты Госдумы в январе в рамках ПА ОДКБ и СНГ находились в Казахстане и Кыргызстане в качестве наблюдателей за выборами.
"И знаете, по итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран. Они были конкурентными, открытыми. И в этой связи Соединенным Штатам Америки можно было бы с их архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя, поучиться у них", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Он утверждает, что на сегодняшний день в странах бывшего Советского Союза, которые входят в ОДКБ и в СНГ, избирательные стандарты очень высоки.
Источник: Кактус
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!