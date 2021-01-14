В Узбекистане иметь два паспорта - это не нарушение -МВД

В Узбекистане иметь два паспорта - это не нарушение -МВД

Наличие у некоторых узбекистанцев двух паспортов не является нарушением закона. Об этом заявил зам. начальника Главного управления по миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана Дилшодбек Муродбеков, говорится в сообщении портала Podrobno.uz.

Он отметил, что "сегодня некоторые жители нашей страны, которые приняли гражданство иностранного государства (в большинстве случаев Германии, Израиля, Казахстана, России), имеют два паспорта - паспорт гражданина Узбекистана и паспорт страны, где проживают".

Он пояснил, что в этом нет нарушения закона. Однако, согласно законодательству, в Узбекистане признается только одно гражданство.

Так, по заявлению Муродбекова, если узбекистанец, который живет за рубежом, не вышел из гражданства Узбекистана и въезжает в страну с зарубежным паспортом, то он признается гражданином Узбекистана. Если он потерял паспорт или срок его действия окончен, то ему оформят новый документ гражданина Узбекистана, сейчас - ID-карту. По желанию гражданина ему будет выдан загранпаспорт.

Судя по словам чиновника, второе гражданство в Узбекистане не запрещено, оно просто не признается, считает редакция портала.

Здесь нужно развести два понятия "двойное гражданство" и "второе гражданство". Раскладку по полочкам здесь дал Телеграм-канал "На Востоке не все, как кажется".

"Двойное гражданство"— это наличие у человека двух паспортов разных стран. При этом оба государства знают о том, что у гражданина два паспорта и признают, что у человека есть права по отношению к иной стране.

А вот "второе гражданство"— это также наличие у человека двух паспортов, но при этом нет официального признания прав человека как гражданина другого государства. Это наш случай, завершает свой пост портал.

Источник: Кабар