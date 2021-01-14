Япония полностью запретила въезд иностранцам, включая бизнесменов

Эпидемическая ситуация в Японии стала ухудшаться с ноября прошлого года.

Правительство Японии из-за коронавируса до 7 февраля приостанавливает действие миграционных послаблений для бизнесменов из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Ёсихидэ Суга.

«Среди тех, кто въезжал и выезжал по действующим с 11 странами и регионами соглашениям о поездках в целях бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса. Однако, исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили еще один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля», - сказал он.

Суга также подчеркнул, что это решение никак не связано с рисками в преддверии Олимпиады в Токио.

ТАСС отмечает, японские власти с 28 декабря и до конца января перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. В Японию сейчас могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. Если они возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм вируса, им необходимо будет иметь при пересечении границы документ о наличии отрицательного теста на коронавирус, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест они должны будут сдать в аэропорту прилета.

При этом въезд для бизнесменов и бизнес-делегаций из 11 стран и регионов Азии, включая Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзию, ограничен не был. Однако японские власти решили отменить и эти послабления.

Эпидемическая ситуация в Японии стала ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и летальности начали регулярно обновляться, в январе же распространение инфекции достигло взрывных темпов. К настоящему моменту жертвами коронавируса в Японии стали более 4 тыс. человек, а общее число случаев заражения превысило 300 тыс.

В связи с этим власти 7 января сроком на месяц ввели режим чрезвычайной ситуации в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. В среду зона была расширена, и в нее попали еще 7 префектур в разных регионах страны. Кроме того, юго-западная префектура Кумамото ввела собственный режим ЧС. Всего режим охватил территории, где проживают около 73 млн человек, или более половины населения страны.

Источник: Кабар.кж