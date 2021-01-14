Трамп заявил, что участники беспорядков предстанут перед правосудием

Трамп заявил, что участники беспорядков предстанут перед правосудием

Участники беспорядков на территории Конгресса США 6 января напали на страну, они предстанут перед правосудием. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома видеообращении действующего президента США республиканца Дональда Трампа.

«Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении, - сказал он. – «Сделать Америку вновь великой» - всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение».

«Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США, - отметил Трамп. - Если вы сделали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы напали на него и нашу страну. Мы не будем с этим мириться».

По его словам, за последний год в стране происходило много «беспорядков, актов устрашения и разрушений». «Это должно остановиться. Где бы вы ни были, справа или слева, демократы вы или республиканцы, нет никакого оправдания насилию. Америка - страна законов, - подчеркнул президент. - Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием». Трамп призвал всех искать пути снижения напряженности и помочь обеспечить мир в стране. «Как и все, я был шокирован и глубоко опечален этим бедствием в Конгрессе на прошлой неделе. Я хочу поблагодарить сотни миллионов потрясающих американцев, которые ответили на это спокойствием и сдержанностью, - сказал глава Белого дома. - Мы преодолеем этот вызов, как мы всегда и делали».

Обращение главы государства было обнародовано после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы подвергнуть Трампа импичменту. Нижняя палата приняла резолюцию соответствующего содержания. Статья обвинения в документе одна - подстрекательство к мятежу. Ее поддержали 232 законодателя, в том числе 10 однопартийцев республиканца Трампа.

Источник: Кабар