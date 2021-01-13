В Азербайджане создано Агентство развития медиа

В Азербайджане создано Агентство развития медиа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 12 января указ об углублении реформ в сфере медиа в Азербайджане, передает Haqqin со ссылкой на АзерТАдж.

Согласно указу, создано юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджана".

В соответствии с уставом, Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики является публичным юридическим лицом, осуществляющим деятельность в направлениях поддержки развития медиа, подготовки специалистов в сфере медиа и организации их дополнительного обучения, стимулирования аудиовизуальных, печатных, онлайн медиа субъектов и информационных агентств, а также деятельности журналистов и других работников медиа, внедрения новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций в сфере медиа.

Органами управления агентства являются Наблюдательный совет и исполнительный директор.

В состав Наблюдательного совета входят назначаемые и освобождаемые от должности президентом Азербайджанской Республики председатель и шесть членов. Совет функционирует на общественных началах.

Размер уставного фонда агентства составляет 285 405 манатов.

Контроль над деятельностью агентства осуществляют президент Азербайджанской Республики, а также в установленном уставом порядке органы управления агентства.

Годовой отчет о деятельности агентства представляется президенту Азербайджанской Республики.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ахмеда Магомед оглу Исмаилова исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджана.

Источник: Кабар