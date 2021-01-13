В Азербайджане создано Агентство развития медиа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 12 января указ об углублении реформ в сфере медиа в Азербайджане, передает Haqqin со ссылкой на АзерТАдж.
Согласно указу, создано юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджана".
В соответствии с уставом, Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики является публичным юридическим лицом, осуществляющим деятельность в направлениях поддержки развития медиа, подготовки специалистов в сфере медиа и организации их дополнительного обучения, стимулирования аудиовизуальных, печатных, онлайн медиа субъектов и информационных агентств, а также деятельности журналистов и других работников медиа, внедрения новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций в сфере медиа.
Органами управления агентства являются Наблюдательный совет и исполнительный директор.
В состав Наблюдательного совета входят назначаемые и освобождаемые от должности президентом Азербайджанской Республики председатель и шесть членов. Совет функционирует на общественных началах.
Размер уставного фонда агентства составляет 285 405 манатов.
Контроль над деятельностью агентства осуществляют президент Азербайджанской Республики, а также в установленном уставом порядке органы управления агентства.
Годовой отчет о деятельности агентства представляется президенту Азербайджанской Республики.
Также президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ахмеда Магомед оглу Исмаилова исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджана.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!