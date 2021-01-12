ЦИК Казахстана объявила окончательные итоги выборов депутатов парламента
Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила окончательные итоги выборов депутатов Мажилиса парламента.
Как сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, общее количество избирателей составило 11 919 241. Бюллетени получили 7 539 280 человек или 63,25%. За политические партии проголосовали 7 241 562 избирателя.
Согласно окончательным результатам, голоса избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, состоявшихся 10 января 2021 года, распределились следующим образом:
— «Нур Отан» – 71,09%
— «Ак жол» — 10,95%
— Народная партия Казахстана — 9,10%
— «Ауыл» — 5, 29%
— «Адал» – 3,57%
Установленный семипроцентный барьер преодолели три партии.
Депутатские мандаты среди прошедших в Мажилис партий распределили следующим образом: 76 мандатов у партии «Нур Отан», 12 у «Ак жол», 10 у Народной партии Казахстана. А также 9 депутатов от Ассамблеи Народа Казахстана.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!