США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Трамп.

Администрация действующего президента США Дональда Трампа вновь включила Кубу в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Госдепартамент внес Кубу в список государств - спонсоров терроризма за неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам», - утверждается в документе. «Этим действием мы вновь привлечем правительство Кубы к ответственности и дадим ясный сигнал: режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрывные действия в отношении системы правосудия США», - отмечает Помпео. По его словам, Гавана, в честности, отказывалась выдать проживающих в стране лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО). Кроме того, «Куба также укрывает нескольких преступников из США, которые разыскиваются по обвинениям в политически мотивированном насилии». В дополнение к этому власти Кубы якобы «вовлечены в целый спектр враждебной деятельности в регионе», в том числе в Венесуэле.

«Куба возвращается в список государств-спонсоров терроризма в результате того, что она нарушила обязательство прекратить поддержку терроризма, которое она дала в качестве условия ее исключения из списка предыдущей администрацией США в 2015 году». Госсекретарь уточнил, что включение в список означает возможность введения «санкций в отношении лиц и стран, которые вовлечены в определенные виды торговли с Кубой, предусматривает ограничение на иностранную помощь со стороны США, запрет на экспорт и продажу товаров оборонного назначения, введение определенного контроля за экспортом товаров двойного назначения».

ТАСС отмечает, решение администрации республиканца Трампа затруднит для избранного американского президента Джозефа Байдена возможную нормализацию отношений с республикой. Инаугурация демократа назначена на 20 января. До настоящего времени Вашингтон считал, что в список государств - спонсоров терроризма входят Иран, КНДР и Сирия.

О том, что администрация Трампа рассматривает данную возможность, в конце декабря 2020 года сообщила газета The New York Times. Она отмечала, что Байден после вступления в должность может исключить Кубу из указанного списка, однако перед этим должна пройти процедура пересмотра данного перечня. По оценке газеты, «этот процесс может занять несколько месяцев».

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В 1982 году Куба была включена в американский список государств-спонсоров терроризма. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из указанного перечня.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Байден критиковал курс Трампа в отношении Гаваны.

Источник: Кабар.кж