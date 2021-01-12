Президент Португалии заразился коронавирусом

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом.

Об этом в понедельник сообщается на сайте главы государства.

«Вчера тест на коронавирус президента республики показал отрицательный результат. Несмотря на то, что сегодня тест на наличие антигенов коронавируса был отрицательным, стало известно, что в 00:40 (мск) ПЦР-тест дал положительный результат», - говорится в сообщении пресс-службы президента. Уточняется, что у португальского лидера нет симптомов заражения коронавирусом.

Запланированные на ближайшее время мероприятия с участием президента отменены, сообщили в пресс-службе.

По данным главного управления здравоохранения республики, в Португалии число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 489 тыс. Общее число летальных исходов достигло 7 925.

Источник: Кабар