Президент Португалии заразился коронавирусом

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом.
Об этом в понедельник сообщается на сайте главы государства.
«Вчера тест на коронавирус президента республики показал отрицательный результат. Несмотря на то, что сегодня тест на наличие антигенов коронавируса был отрицательным, стало известно, что в 00:40 (мск) ПЦР-тест дал положительный результат», - говорится в сообщении пресс-службы президента. Уточняется, что у португальского лидера нет симптомов заражения коронавирусом.
Запланированные на ближайшее время мероприятия с участием президента отменены, сообщили в пресс-службе.
По данным главного управления здравоохранения республики, в Португалии число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 489 тыс. Общее число летальных исходов достигло 7 925.
Источник: Кабар
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