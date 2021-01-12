Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне

Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям Вашингтона в связи с усилиями по обеспечению безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена 20 января. Об этом говорится в распространенном Белым домом документе.

«Сегодня в понедельник президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в столичном округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям округа по реагированию на возникшие в связи с 59-й инаугурацией президента чрезвычайные обстоятельства, которые продлятся с 11 по 24 января 2021 года», - отметили в Белом доме. С соответствующей просьбой к главе вашингтонской администрации на выходных обратилась мэр столицы Мюриэл Боузер в связи с потенциальными угрозами после беспорядков в Конгрессе.

ТАСС пишет, такое решение позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи городу в ускоренном режиме. При этом 44-й президент Барак Обама не выступал с аналогичным объявлением перед инаугурацией Трампа. Обычно главы государства вводят такого рода ЧС для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее в понедельник американские власти приняли решение начать усиление мер безопасности в связи с инаугурацией Байдена 20 января в американской столице на шесть дней раньше запланированного. В связи с этим до 20 января включительно расположенные рядом с Белым домом и Конгрессом административные комплексы, магазины и заведения общественного питания могут быть недоступны. При этом Национальная гвардия США может задействовать до 15 тыс. своих военнослужащих в рамках усиления мер безопасности в Вашингтоне.

В минувшую среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестация в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых в том числе погибло несколько человек, ряд чиновников американской администрации подал в отставку. Среди них было в том числе двое министров - транспорта и образования.

Инаугурация Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. Ранее в связи с пандемией, вызванной новым коронавирусом, было решено, что церемония пройдет в максимально усеченном формате.

Источник: Кабар