Трамп призывает своих союзников в Конгрессе препятствовать процедуре импичмента

Трамп призывает своих союзников в Конгрессе препятствовать процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер связываются с союзниками в Конгрессе и призывают их препятствовать возможной процедуре импичмента путем критики этого предложения в социальных сетях. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

При этом издание отмечает, что на данный момент неясно, принесли ли усилия Трампа и Кушнера успех. В субботу, по наблюдениям газеты, звучали в основном призывы демократов отстранить действующего президента от власти. При этом небольшая группа республиканцев опубликовала письмо, в котором призвала избранного президента Джозефа Байдена попытаться предотвратить импичмент. Комментируя призыв, пресс-служба демократа напомнила его слова о том, что решение о возможном импичменте действующего американского лидера должны принимать законодатели в Конгрессе.

При этом в распоряжение The Washington Post попал меморандум в связи с возможным импичментом, который распространил среди однопартийцев лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Он отметил, что верхняя палата законодательного органа не вернется к работе до 19 января. Это, по сути, означает, что разбирательство по импичменту в Сенате, если и состоится, то будет проходить уже после того, как Трамп покинет свой пост. Дело в том, что противники нынешнего главы Белого дома хотят в рамках процедуры импичмента запретить ему вновь баллотироваться на пост главы государства в будущем.

Несмотря на критику в адрес Трампа в связи с беспорядками в Капитолии и среди его однопартийцев, в Палате представителей Конгресса США остаются конгрессмены, которые против импичмента. «Импичмент президента за 12 дней до завершения его срока только углубит раскол нашей страны», - заявил лидер республиканского меньшинства нижней палаты Кевин Маккарти (от штата Калифорния).

В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.

Однако остается неясным, хватает ли вообще законодателям даже в теории времени на то, чтобы предпринять вторую по счету попытку отстранения Трампа от должности. Срок полномочий американского лидера истекает 20 января. В этот день будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США Байден. Демократы инициировали первую процедуру импичмента Трампа в 2019 году, эта попытка потерпела провал.

Источник: Кабар