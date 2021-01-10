Медиакорпорация Китая запустила акцию "Китайские бренды – великая страна"
Медиакорпорация Китая запустила в Пекине и Ухане благотворительную акцию 2021 года "Китайские бренды – великая страна", передает РИА Новости.
Цель мероприятия заключается в содействии восстановлению экономики провинции Хубэй. На церемонии присутствовали замглавы Отдела пропаганды ЦК КПК, директор Медиакорпорации Шэнь Хайсюн и секретарь парткома, глава Постоянного комитета Собрания народных представителей (ПК СНП) провинции Хубэй Ин Юн.
В свой речи Шэнь Хайсюн указал, что в прошлом году жители провинции Хубэй, и в частности горожане Уханя преодолели огромные трудности и одержали уверенную победу над эпидемией, продемонстрировав самоотдачу и самопожертвование. "Секрет успеха кроется в твёрдом руководстве ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином, а также в усилиях, приложенных парткомом и правительством провинции Хубэй", -- заявил Шэнь Хайсюн. Он особо отметил быстрое восстановление экономики в провинции, подчеркнув, что Медиакорпорация Китая будет прилагать совместные с населением провинции Хубэй усилия в дальнейшей борьбе за светлое будущее.
Реализация благотворительной акции 2021 года "Китайские бренды – великая страна" -- еще одна мера Медиакорпорации Китая по содействию восстановлению экономики в провинции Хубэй. "Мы намерены продолжать предоставлять более качественные ресурсы, еще больше платформ и более качественные услуги, включая бесплатные рекламные ресурсы, Интернет-стриминг на площадках электронной коммерции по реализации местной продукции", -- заявил Шэнь Хайсюн.
Генеральный секретарь паркомитета провинции Хубэй Ин Юн от имени паркомитета, правительства и граждан провинции выразил сердечную благодарность и высокое уважение Отделу пропаганды ЦК КПК и Медиакорпорации Китая. Он сказал, что Медиакорпорация Китая своими практическими действиями внесла важный вклад в победу в борьбе Уханя с эпидемией, борьбе Хубэя с эпидемией и восстановление нормального общественного порядка в провинции Хубэй. Он выразил уверенность в том, что под твёрдым и уверенным руководством ЦК КПК и при поддержке народа всей страны провинция Хубэй непременно сможет показать ещё более блестящие достижения в развитии.
Ин Юн и Шэнь Хайсюн по видеосвязи совместно запустили благотворительную акцию "Китайские бренды – великая страна" совместно.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!