Назарбаев впервые прокомментировал смерть внука Айсултана

Назарбаев впервые прокомментировал смерть внука Айсултана

Айсултан Назарбаев скончался 16 августа 2020 года. Внуку елбасы было 30 лет. Он лечился от наркотической зависимости.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал смерть внука Айсултана.

Елбасы рассказал о нем в третьей серии документального фильма "Штрихи к портрету".

"От троих дочерей я имею прекрасных внуков. К сожалению, в этом году (в 2020-м. — Ред.) одного внука мы потеряли, который был очень похож на меня. Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел", — сказал Назарбаев.

Он отметил, что Айсултана лечили от наркотической зависимости в разных странах.

"Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать невозможно было. Он уже был раб этого дела, не мог остановиться. Лечили мы его в Москве, лечили мы его в Лондоне. Вроде выходил и снова возвращался к этому", — добавил елбасы.

Айсултан Назарбаев скончался 16 августа 2020 года в 30-летнем возрасте.



Источник: ru.sputnik.kg