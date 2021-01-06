Президент Армении в Лондоне заразился коронавирусом
У президента Армении Армена Саркисяна обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Он встречал Новый год в Лондоне с семьей и перенес там операцию на ноге.
Как передает «Арменпресс», операция в столице Великобритании успешно прошла 3 января. Но после этого у 67-летнего главы государства появились симптомы коронавируса. Тест оказался положительным. Президент находится на изоляции и продолжает работать удаленно. Не уточняется, где изолирован глава государства.
Летом коронавирусом переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сообщал, что болезнь проходила бессимптомно.
В Армении зарегистрировано 160,5 тыс. заражений коронавирусом. Умерли 2,9 тыс. человек.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!