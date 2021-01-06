Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили дальнейшее сотрудничество
Перспективы развития сотрудничества обсуждены накануне, 5 января на встрече посла Таджикистана в Королевстве Саудовской Аравии Акрама Карими встретился с главой Агентства по внешней торговле Саудовской Аравии Абдулрахманом Аль Харби, сообщает агентство "Авеста".
Согласно сообщиню на сайте МИД РТ, на встрече были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Таджикистаном и Саудовской Аравией.
Стороны подчеркнули важность обмена визитами руководителей экономических и торговых ведомств двух стран и проведения экономических форумов с участием представителей частного сектора.
Источник: Кабар
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