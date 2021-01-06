В Мексике у врача воспалился мозг после вакцины Pfizer
Несмотря на аллергические реакции вакцинированных Pfizer и гибель шести участников клинических испытаний, производство препарата не намерены останавливать.
БИШКЕК, 6 янв — Sputnik. В Мексике 32-летнюю женщину, работающую врачом, госпитализировали после вакцинации американским препаратом от коронавируса Pfizer, сообщает Reuters.
По данным минздрава, у пациентки начались судороги, на коже появилась сыпь, а также затруднилось дыхание. Предварительный диагноз — энцефаломиелит, это острая воспалительная болезнь головного и спинного мозга. В анамнезе говорится, что у женщины была аллергия.
Reuters не смогли связаться с производителями препарата. Первый этап вакцинации в Мексике начался 24 декабря.
Ранее стало известно о гибели шести участников клинических испытаний вакцины Pfizer. Также известны случаи аллергических реакций у медиков на Аляске. Однако, несмотря на побочные эффекты, изготовитель говорит о 90-процентной эффективности препарата и останавливать его производство не намерены.
Источнк: sputnik.kg
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