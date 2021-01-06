Джек Ма исчез. Владельца Alibaba не видели два месяца на публике
Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма не появлялся на публике уже два месяца. Последний раз его видели в конце октября на форуме в Шанхае. когда миллиардер раскритиковал систему регулирования Китая за сдерживание инноваций и сравнил глобальные банковские правила с «клубом для стариков». Вскоре после этого официальные лица в Китае осудили бизнесмена, а публичное размещение акций Ant Group, дочерней финтех-компании Alibab, было приостановлено.
Джек Ма также не принял участие в созданном им конкурсе для африканских предпринимателей Africaʼs Business Heroes. Предприниматель должен был выступить в качестве судьи шоу, однако его в ноябре заменил топ-менеджер Alibaba. Последний твит Ма публиковал 10 октября, а на публике его не видели уже два месяца.
Источник: Элгезит
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