Трамп призвал сторонников не дать украсть победу на выборах

Трамп призвал сторонников не дать украсть победу на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп вновь подверг сомнению результаты выборов, призвав сторонников не позволить украсть победу. Трамп выступает в Джорджии в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, мандаты которых оспаривают демократы.

«5 января вы проголосуйте на важных выборах, страна зависит от вас, весь мир смотрит, - сказал он. - Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны. Радикальные демократы хотят забрать места в Сенате. Мы будем сражаться».

ТАСС пишет о том, что глава Белого дома утверждает, что победил 3 ноября «с большим отрывом», подчеркнув неприемлемость «фальсификации выборов». По его мнению, победа демократов будет означать «начало коммунизма». «Цель моего нахождения здесь сегодня - чтобы демократы не украли ваши голоса. Не позволяйте демократам украсть Белый дом», - сказал президент.

Трамп поблагодарил сенаторов-однопартийцев, которые планируют 6 января на заседании обеих палат Конгресса опротестовать утверждение итогов голосования коллегии выборщиков, объявивших о победе демократа Джозефа Байдена. Действующий глава государства заявил, что выиграл президентскую гонку. «Я участвовал в двух выборах и выиграл каждые, вторые выборы - с еще большим успехом, - утверждает он. - Мы выиграли во Флориде и Огайо с рекордными показателями, победили в Айове с преимуществом 8,2%. Опередили на 293 тыс. голосов в Мичигане, на 112 тыс. в штате Вашингтоне, в Висконсине - 356 тыс. В Джорджии! 700 тыс. - в Пенсильвании». «Мне следовало бы подняться на трибуну и сказать: «Большое спасибо за эту замечательную победу», - добавил Трамп.

«Спасибо этим сенаторам, которые видят, что произошло», - отметил глава Белого дома, имея в виду произошедшие, по его мнению, масштабные фальсификации в ходе голосования.

«Я опротестую утверждение итогов голосования выборщиков, мы сделаем это. Президент Трамп выдвинет Америку, наших рабочих на первое место», - заявила Келли Леффлер на митинге. Собравшиеся скандировали: «Бороться за Трампа!». В ответ президент заметил, что речь идет о борьбе «за страну, а не за Трампа».

ТАСС отмечает, 6 января на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса планируется утвердить итоги голосования выборщиков. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения результатов в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи протеста заседание будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по этому вопросу. Если хотя бы одна из палат не поддержит протест, то он не принимается. Эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Байдена.

Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (в котором 100 мест), по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов. Если победу по итогам второго тура выборов в Джорджии одержат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса законодатели разделятся поровну. Контроль над Сенатом позволит республиканцам блокировать законодательные инициативы и назначения демократа Джозефа Байдена.

В ноябре американцы выбирали президента и вице-президента, всех членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий. Байден получил 306 из 538 голосов выборщиков и должен стать 46-м президентом страны. Трамп набрал 232 голоса, но по-прежнему не признает поражение, заявляя, что демократы путем различных манипуляций при подсчетах украли у него победу.

Источник: Кабар