Саудовская Аравия открыла границы с Катаром после трех лет конфликта
Саудовская Аравия накануне, 4 января 2021 года открыла свои границы наземные, воздушные и морские границы с Катаром, которые оставались закрытыми более трех лет, с лета 2017 года.
Об открытии границ сообщил глава МИД Кувейта, который выступил посредником на переговорах. Как пишет «Азаттык», эмир Катара посетит саммит стран Персидского залива в Саудовской Аравии во вторник, 5 января.
Ожидается, что во время саммита будет подписано соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. В церемонии должны принять участие высокопоставленные представители США, в том числе советник президента Джаред Кушнер.
Четыре страны в 2017 году разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и в проиранской позиции. Катару были выдвинуты 13 требований. Он отказался их выполнять, после чего отношения между участниками дипломатического конфликта оказались замороженными.
Источник: Элгезит
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