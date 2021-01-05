Джонсон объявил о введении карантина в Англии из-за ухудшения эпидемической ситуации

Джонсон объявил о введении карантина в Англии из-за ухудшения эпидемической ситуации

Правительство Великобритании приняло решение о введении карантина и закрытии школ на территории Англии в связи с быстрым ухудшением эпидемической ситуации в стране и растущей угрозой переполнения больниц. Об этом в специальном обращении к нации объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Если сейчас не принять решительные меры, Национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня», - сказал он, подчеркнув, что карантин продлится по меньшей мере до середины февраля. Причиной создавшейся угрозы стало быстрое распространение нового генетического варианта коронавируса, ранее выявленного на территории королевства.

«Наши ученые подтвердили, что скорость передачи этого нового варианта от 50% до 70% выше, чем у предыдущего», - сказал Джонсон, обратив внимание на резкий рост числа летальных исходов и случаев заражения. «Число смертей за последнюю неделю выросло на 20% и, к сожалению, будет лишь расти», - признал он.

ТАСС передаёт, новые меры правительства означают, что большинство английских школьников со вторника перейдут на удаленное обучение. Как и во время предыдущих карантинов, которые действовали с марта по май и с ноября по декабрь 2020 года, покидать дом людям разрешено лишь в исключительных случаях. Такими премьер-министр назвал поход в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, посещение врача, поездки на работу при отсутствии возможности работать из дома и одно в день занятие спортом на свежем воздухе неподалеку от дома. Еще с конца декабря на большей части территории королевства запрещена работа магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, ресторанов, пабов и кафе.

Стоит добавить и то, что премьер-министр Великобритании признал, что сильное ужесточение ограничений в конце декабря пока так и не помогло взять ситуацию под контроль. В связи с этим по рекомендации экспертов в стране вводится максимальный - пятый - уровень угрозы, исходящей от коронавируса. Это означает, что число случаев заболевания «растет очень быстро или по экспоненте», и «существует риск того, что система здравоохранения не справится с нагрузкой». О введении соответствующей шкалы правительство объявило после окончания весеннего карантина в мае прошлого года, и тогда уровень угрозы был понижен до третьего, однако затем вновь повышен до четвертого в конце сентября.

Джонсон также сказал, что объявленные меры обретут силу закона 6 января, когда парламентарии прервут свои новогодние каникулы, чтобы провести голосование по этому вопросу. О введении карантина на всей территории Шотландии с 5 января в понедельник объявило местное правительство. Режим, соответствующий карантину, действует сейчас также в Северной Ирландии и Уэльсе. Каждая из административно-политических частей Соединенного Королевства имеет право самостоятельно определять действующие на ее территории санитарно-эпидемиологические меры, однако их сходство, по сути, делает предстоящий третий карантин общенациональным.

По данным британских СМИ, в настоящий момент новый штамм вируса быстро распространяется во всех частях страны. Вот уже седьмые сутки подряд в королевстве регистрируется больше 50 тыс. случаев заражения в день. За последнюю неделю их число выросло на 50% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В общей сложности с начала пандемии в королевстве отмечено больше 2,7 млн. подтвержденных случаев инфицирования.

Чуть больше, чем за неделю, почти наполовину - с 18 тыс. до 27 тыс. - увеличилось количество жителей Англии, находящихся в больницах с ковидом. В апреле 2020 года на пике первой волны эпидемии этот показатель не превышал 19 тыс. В больницах страны заканчиваются реанимационные койки и ощущается нехватка медицинских работников. Принимать пациентов готовятся развернутые еще весной полевые госпитали, однако их открытие не решит проблемы отсутствия необходимого в сложившейся ситуации количества врачей и медсестер.

Источник: Кабар