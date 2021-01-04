Лондонский суд отказался выдать Вашингтону Джулиана Ассанжа
Суд в Лондоне отказался выдать Вашингтону Джулиана Ассанжа. В США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Об этом сообщили зарубежные СМИ.
Основная причина, по которой суд принял такое решение, — это состояние психического здоровья Ассанжа. Лондонский судья пришел к выводу, что риск самоубийства слишком велик. И нахождение в американской тюрьме сейчас, когда представители разведки относятся к нему враждебно, может усугубить это состояние.
Это решение не означает, что вина Ассанжа не доказана. В обязанности лондонского суда не входил этот вопрос: если экстрадиция все-таки состоится, виновен Ассанж или невиновен в инкриминируемых ему преступлениях, будет решать суд в США.
Для адвокатов, представляющих американские интересы в Лондоне, достаточно было, чтобы у судьи возникли «обоснованные подозрения» в том, что основатель WikiLeaks действительно мог совершить преступления, в которых его обвиняют.
Напомним, ранее Соединенные Штаты требовали от Великобритании выдать основателя WikiLeak . По данным Вашингтона, Ассанж помог американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу (впоследствии сменившему пол и ставшему Челси Мэннинг) получить доступ к секретным материалам, касающимся военных операций США в Ираке и Афганистане. В результате публикации этих материалов на WikiLeaks общественности стало известно о ряде преступлений, совершенных американскими солдатами на Ближнем Востоке.
В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в «самом крупном хищении секретной информации в истории страны». В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
Источник: Элгезит
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