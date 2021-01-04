В Узбекистане за сообщение о коррупции будут поощрять премией и представлять к госнаграде

Гражданин также может быть рекомендовано к государственной награде за достойный вклад в борьбу с коррупцией.

Граждане Узбекистана, сообщившие о коррупции, могут получить денежную премию, а за большой вклад в борьбу с коррупцией может быть присуждена государственная награда. Об этом предусмотрено в соответствующем постановлении правительства Узбекистана, принятый 31 декабря 2020 года сообщает Минюст РУз.

Лица, сообщившие о коррупционных правонарушениях или иным образом внесшие вклад в борьбу с коррупцией, могут быть поощрены единовременной денежной премией в размере от 60 до 500 долларов США.

Если сумма взятки или причиненного ущерба или стоимость присваиваемого (присвоенного) имущества более чем в 100 раз превышает размер БРВ, вознаграждение рассчитывается - для значительного размера — в размере 15% от стоимости имущества, для крупного и особо крупного размера — 10% от стоимости имущества.

Гражданин также может быть рекомендовано к государственной награде за достойный вклад в борьбу с коррупцией. Вопросы поощрения граждан рассматриваются специальными комиссиями, создаваемыми при органах, осуществляющих борьбу с коррупцией.

Денежная премия будет переводиться на личный счет гражданина.

Проект постановления правительства о поощрении граждан за содействие в противодействии коррупции был опубликована летом прошлого года.

Источник: Кабар.кж