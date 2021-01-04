В мире выявили уже более 84,5 млн заболевших COVID-19

В мире выявили уже более 84,5 млн заболевших COVID-19

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 84 млн 588 тыс. 500 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 836 тыс. 5, выздоровели более 59 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 20 млн 427 тыс. 780 инфицированных COVID-19, зафиксировано 350 тыс. 186 летальных исходов, излечились более 12 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 323 тыс. 965, число скончавшихся - до 149 тыс. 435, поправились более 9,9 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 716 тыс. 405 заболевших, из них умерли 195 тыс. 725, вылечились более 6,8 млн. человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 236,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 80 человек, Индии - 108, Бразилии - 918.

Источник: Кабар