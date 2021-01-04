Российские военные провели десятки гуманитарных акций в Кыргызстане

Российские военные провели десятки гуманитарных акций в Кыргызстане

Около 50 гуманитарных акции проведено в 2020 году военнослужащими российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена база.

На протяжении минувших месяцев ее представители доставляли продукты питания, одежду и средства первой необходимости многодетным и малоимущим семьям, а также детским домам, расположенных в городе Кант. В продуктовые наборы входили мука, мясо, крупы, макаронные изделия и консервы.

В числе объектов, где побывали российские летчики, - детский дом семейного типа "Алтын уя", адаптационно-реабилитационный центр "Умут", созданный на базе обычного детского сада, социальное стационарное психоневрологическое учреждение. Помимо продуктов питания нуждающимся передавались одежда, лекарства, комплекты бытовой химии, моющие и дезинфицирующие средства.

А в канун наступления 2021 года в клубе самой авиабазы состоялась новогодняя елка для детей военнослужащих. Командир базы полковник Алексей Ларин поздравил всех ребят с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал крепкого здоровья и исполнения желаний. Для детей и их родителей творческими коллективами был организован театрализованный новогодний спектакль, по завершении которого каждый ребенок получил подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Авиабаза "Кант" в Кыргызстане является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств это организации в Центральной Азии. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Источник: vb.kg