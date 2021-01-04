Российские военные провели десятки гуманитарных акций в Кыргызстане
Около 50 гуманитарных акции проведено в 2020 году военнослужащими российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена база.
На протяжении минувших месяцев ее представители доставляли продукты питания, одежду и средства первой необходимости многодетным и малоимущим семьям, а также детским домам, расположенных в городе Кант. В продуктовые наборы входили мука, мясо, крупы, макаронные изделия и консервы.
В числе объектов, где побывали российские летчики, - детский дом семейного типа "Алтын уя", адаптационно-реабилитационный центр "Умут", созданный на базе обычного детского сада, социальное стационарное психоневрологическое учреждение. Помимо продуктов питания нуждающимся передавались одежда, лекарства, комплекты бытовой химии, моющие и дезинфицирующие средства.
А в канун наступления 2021 года в клубе самой авиабазы состоялась новогодняя елка для детей военнослужащих. Командир базы полковник Алексей Ларин поздравил всех ребят с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал крепкого здоровья и исполнения желаний. Для детей и их родителей творческими коллективами был организован театрализованный новогодний спектакль, по завершении которого каждый ребенок получил подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Авиабаза "Кант" в Кыргызстане является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств это организации в Центральной Азии. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!