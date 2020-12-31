“Пока последний омоновец не скажет уходить”, – Лукашенко сделал заявление

“Пока последний омоновец не скажет уходить”, – Лукашенко сделал заявление

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, “пока последний омоновец ему не скажет уходить”, он будет “наглухо стоять в этой стране”. Об этом белорусский лидер сказал, выступая в Минске при посещении ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. Это заявление Лукашенко опубликовал Telegram-канал Пул Первого.

“Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся “змагары” продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, “во благо белорусского народа”. Блага только не видно. У этих “деятелей” свои специфические представления и понимание политики“, – цитирует главу государства БЕЛТА.

“Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Время выбрало просто нас. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия“, – сказал Лукашенко.

“Честно и открыто вам говорю, и пусть они (противники действующей власти. – Прим.) услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще жили ли бы мы и существовала ли бы эта страна. Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Потому что ни у вас, ни у меня, кроме этой земли, этой страны, больше ничего нет“, – заявил белорусский лидер.

Источник: reporter.kg