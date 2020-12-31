В Узбекистане с 1 февраля повысятся зарплаты, пособия и стипендии
Президент Шавкат Мирзиёев накануне подписал постановление об исполнения закона о государственном бюджете Узбекистана на 2021 год, сообщает агентство УзА.
Согласно документу, с 1 февраля 2021 года размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий и стипендий повышается на 10 процентов.
Кроме того, с 1 февраля 2021 года на территории республики минимальный размер оплаты труда составит 747,3 тыс. сумов (в настоящее время – 679,3 тыс. сумов) в месяц.
Установлены размеры пособий для семей с детьми до 14 лет и пособий по уходу за ребенком до 2 лет, материальной помощи малообеспеченным семьям и единоразовой материальной помощи нуждающимся семьям в Каракалпакстане и Хорезмской области.
Напомним, в последний раз в Узбекистане минимальный размер оплаты труда увеличили 1 февраля 2020 года.
Источник: Кабар
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