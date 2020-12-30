Резкий рост экспорта золота уменьшил внешнеторговый дефицит Таджикистана

Резкий рост экспорта золота снизил внешнеторговый дефицит Таджикистана.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Замедление экономики на фоне пандемии», сообщает агентство "Авеста".

Согласно документу, внешние позиции Таджикистана улучшились при поддержке резко взлетевших цен на экспорт драгоценных металлов.

Согласно последним данным, экспорт товаров вырос на 23,4% в годовом выражении за 11 месяцев 2020 года благодаря экспорту драгметаллов, так как власти воспользовались возросшим мировым спросом на них.

В номинальном выражении экспорт драгоценных металлов достиг отметки более 689,7 млн. долларов США и на него приходилось около 52,2% общей экспортной корзины.

Цена на тройскую унцию золота (тройская унция это примерно 31 грамм чистого металла) сегодня 30 декабря составила 1 884 долларов.

По прогнозу Citi Research, среднегодовая стоимость золота в 2021 году может составить 2 275 долларов за унцию. Ожидается восстановление ювелирного спроса и официальных покупок в 2021 году. Целевая цена в течение следующих 3-х месяцев ожидается на уровне 2 200 долларов/унц.

Источник: Кабар