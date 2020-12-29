В Германии пациентов по ошибке привили пятикратной дозой вакцины от COVID
Восьми сотрудникам дома престарелых в немецком городе Штральзунде ввели пятикратную дозу вакцины от COVID, сообщает немецкое агентство dpa.
Отмечается, что инцидент произошел по ошибке работников, готовящих шприцы с препаратом.
По данным СМИ, из 8 у четверых пациентов появились симптомы гриппа. В целом, состояние здоровья привитых не вызывает опасений.
Источник: elgezit.kg
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