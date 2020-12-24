В Казахстане по итогам 2020 года годовая инфляция сложится на уровне 7,3-7,5%

Некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары и платные услуги будет компенсироваться замедлением инфляции продовольственных товаров.
На сайте Национального банка Казахстана опубликован ежеквартальный доклад о денежно-кредитной политике , сообщает агентство «Казинформ».
По прогнозам Национального банка, по итогам 2020 года годовая инфляция сложится на уровне 7,3-7,5%. «Некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары и платные услуги будет компенсироваться замедлением инфляции продовольственных товаров. Рост цен на продовольственные товары замедлится, однако со стороны отдельных продуктов питания сохранится проинфляционное давление. В среднесрочной перспективе предполагается ее постепенное замедление к верхней границе целевого коридора к концу 2021 года и формирование инфляции внутри него до конца прогнозного периода», - говорится в публикации.
В 2020 году сокращение экономики оценивается на уровне 2,5-2,7% в реальном выражении.
«По сравнению с предыдущими оценками прогноз пересмотрен в сторону незначительного снижения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде областей страны, а также в результате более низкой фактической динамики экономической активности. На среднесрочном периоде вследствие низкой базы 2020 года и постепенной нормализации эпидемиологической обстановки будет наблюдаться восстановление положительных темпов роста экономики», - отметили в Нацбанке РК.
Источник: Кабар.кж
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